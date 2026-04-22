李四川推動「蘆社大橋」 周軒：講了20年、選舉浮上來選完就消失

周軒今表示，蘆社大橋這座橋講了20年，每到選舉就浮上來，選舉一過就消失了，「一座橋可以給這麼多國民黨候選人拿來當選舉口號，這真的史上第一次」。（資料照）

國民黨新北市長參選人李四川21日宣告，若他當選新北市長，將興建「蘆社大橋」連通台北社子島與新北市蘆洲，並串連蘆洲線、萬大線、台64、台65等路網。政治工作者周軒今（22日）發文表示，這座橋講了20年，每到選舉就浮上來，選舉一過就消失了，「一座橋可以給這麼多國民黨候選人拿來當選舉口號，這真的史上第一次」。

周軒表示，這座橋叫做「蘆社大橋」，李四川昨天說要推動「蘆社大橋」興建，但2006年的台北縣長周錫瑋就喊過「這項具有台北縣市合作標竿意義的重大工程勢在必行」，相信李四川對於周錫瑋應該不陌生，因為李四川2009年當台北縣副縣長的時候，周錫瑋就是他的老長官。

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周軒列出時間軸，表示台北市這邊跨越基隆河、銜接社子島與台北市洲美地區的「社子大橋」2009年先動工了，還把「蘆社大橋」當成是後續工程，等到2013年社子大橋完工，但2016年台北市政府突然說要蓋「蘆社大橋」言之過早；2022年蔣萬安邀請李四川擔任台北市副市長，但李四川現在突然說要推動興建蘆社大橋？

周軒質疑：「你當台北市副市長這麼久，請問你做了什麼？拆了公館圓環？」隨後周軒提到：「喔對，我再順便幫李四川回憶一下。2022年，侯友宜跟蔣萬安的共同競選政見，就是興建蘆社大橋啦！」

周軒諷刺地說：「一座橋，可以給這麼多國民黨候選人拿來當選舉口號，這真的史上第一次，有一項工程，還沒開始動土就造福這麼多人的，李四川不愧是工程專家，佩服佩服。」

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