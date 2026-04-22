思辨網路真實性的重要 《超限戰》4/19台東首映

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷與台東民眾一同觀影，表示尋找真相、辨別滲透的重要。（主辦單位提供）

改編自新冠疫情初期真實事件的紀實劇情片《超限戰》（The Unrestricted War），19日（週日）在台東娜路彎大酒店放映，主辦單位表示，片名即是中共提出滲透並影響他國方式，以此提醒台東民眾對於網路資訊的思辨能力之重要。

本片由華裔導演馬琰執導，以好萊塢諜報片等級的製作規格，講述一位加拿大病毒學家在疫情風暴中，如何在生存與良知之間艱難抉擇的故事。這是該片首度在台東地區放映，為東部觀眾帶來難得的國際紀實影像體驗。

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《超限戰》曾於美國國會山莊舉行首映，獲得國際安全與政策領域專家高度評價。此次特映移師台東，讓東部民眾也能透過大銀幕感受這部兼具娛樂張力與社會深度的紀實作品。影片以真實事件為基底，綜合多起關鍵事件改編呈現，帶領觀眾直面被遮蔽的真相。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷表示，影片透過事實的描述加以改編，基本上就是好幾個事件的綜合，呈現給世人實際的真相是什麼。透過真相的了解，人們懂得去做正確的選擇，這是超限戰這部影片最重要的價值。

主辦單位表示，「超限戰」一詞來自1999年中共軍方提出的戰略理論，意指以金融、媒體、網路、文化等非軍事手段影響目標國家的社會與人心，因此日常接收資訊都可能是滲透行為隱藏其中。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷與台東民眾一同觀影，表示尋找真相、辨別滲透的重要。（主辦單位提供）

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