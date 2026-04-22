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    首頁 > 政治

    高雄三民區議員選戰藍白合 童燕珍估國民黨有3席半空間

    2026/04/22 11:12 記者葛祐豪／高雄報導
    童燕珍（左）與落敗的孫健萍（右）握手。（記者葛祐豪攝）

    童燕珍（左）與落敗的孫健萍（右）握手。（記者葛祐豪攝）

    國民黨高市議員第七選區（三民區）今（22）日公布結果，捲土重來的老將童燕珍以極大差距勝出，成為國民黨提名第3席，該區藍白合「3+1」；童燕珍強調，三民區是艱難選區，目前浮出檯面的是泛綠6席對上泛藍4席，10人搶8席，她評估國民黨在三民區應有3席半的空間。

    談及這次勝出之後，未來選戰要怎麼打？童燕珍說，說是責任的開始，三民區是很艱難地區，必須花更多力量，相信自己過去對選民的服務，盡心盡力沒有疏忽過，這段時間雖然沒有當議員，她一直在服務，找她服務的人還是很多。

    童燕珍強調，這段時間，她看到的視野更廣，也看到更多高雄市需要建設的地方，交通、衛生、教育、環境等，「當然現在高雄市政府也不是做得不錯，但很多地方還是要加強」。

    針對三民區的選情詭譎，藍綠都沒有提滿，都各自有盟軍；童燕珍說，這一次確實如此，民進黨除了提名3席外，還有3席（指曾俊傑、張博洋、黃淑美）是無黨的，也是屬於民進黨系統；國民黨是提名3席、「3+1，另外1席是藍白合」，是民眾黨（指林于凱），她認為只要保持初心合作團結，跟隨柯志恩團結一起，大家都非常有希望。

    童燕珍評估，國民黨在三民區應該有3席半的空間，這次禮讓1席給民眾黨，就提名3席；等於是泛綠6席對上泛藍4席，共有10人爭取8席。

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