中國施壓非洲三國擋總統專機 吳欣岱：蔣萬安對等尊嚴論遭戳破

吳欣岱也喊話台北市長蔣萬安，對打壓行為的沈默，表面上是降低衝突，實則是要求台灣人放棄反抗。（資料照）

中國施壓非洲三國撤銷飛航許可，導致總統賴清德原訂今（22日）出訪非洲友邦史瓦帝尼暫緩台北市第二選區（內湖、南港）台灣基進市議員擬參選人吳欣岱表示，中國長期以經濟脅迫手段霸凌非洲國家，並限縮台灣國際空間，顯示其政權本質與霸凌者無異。而國民黨主張降低對立、甚至與其握手言和的邏輯，在國際打壓現實面前已徹底崩潰。吳欣岱也喊話台北市長蔣萬安，對打壓行為的沉默，表面上是降低衝突，實則是要求台灣人放棄反抗。

吳欣岱指出，非洲三國被迫撤銷飛航許可，主因在於國家經濟命脈遭中國掌握而喪失選擇權，這正是國家被強權綁架後的真實寫照，國民黨在此時仍宣稱要降低對立，實則是無視非洲國家的前車之鑑。

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吳欣岱認為，國民黨一邊與中國演出和平戲碼，一邊在國內杯葛軍購，此種作為只會加速台灣國際空間的萎縮。她認為，台灣目前尚有能力拒絕脅迫，若此時選擇姿態低軟，未來將面臨淪為臣屬的危險，完全喪失主導國家命運的能力。

針對台北市長蔣萬安先前提及的「對等、尊嚴、善意、互惠」的八字論述，吳欣岱也提出質疑，台灣總統專機在國際航線上遭公然攔阻，所謂的「對等」已蕩然無存，蔣萬安對打壓行為的沈默，表面上是降低衝突，實則是要求台灣人放棄反抗。她主張，中國的算盤是透過孤立讓台灣社會習慣被消音，進而斷絕國際盟友的支持，任何對此種惡意行為的模糊回應，都是對台灣主體性的傷害與棄守。

吳欣岱表示，「思想國防」的概念，強調守護台灣的判斷力是民主制度最重要的防火牆，一個正常運作的國家必須具備健全的「免疫系統」，不能對入侵的脅迫視而不見。

吳欣岱呼籲，民眾應在日常生活中建立穩固的「敵我意識」，對於任何美化中共威脅或轉移焦點的說法保持最高警覺，這種對主權立場的堅定，才是守護台灣最日常且有效的方式，能防止國防防線因內部無感而逐步崩塌。

吳欣岱最後強調，歷史證明霸凌者絕不會因退讓而收手，唯有自身強大才能止戰。面對中國更強力的打壓，台灣社會應保持清醒與堅定，共同守住這塊土地的自由與民主。

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