為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    轟鄭麗文、習近平聯手騙台灣人 綠黨團：和平之旅已經破功

    2026/04/22 11:03 記者林哲遠／台北報導
    民進黨團幹事長莊瑞雄、黨團書記長范雲、黨團副幹事長陳培瑜今召開記者會。（記者林哲遠攝）

    民進黨團幹事長莊瑞雄、黨團書記長范雲、黨團副幹事長陳培瑜今召開記者會。（記者林哲遠攝）

    總統賴清德原訂今日前往非洲友邦史瓦帝尼王國訪問，出訪行程卻因中國干預而緊急延緩；回顧國民黨主席鄭麗文赴「鄭習會」時與中共領導人習近平的互動、會後稱「兩岸都是一家人」等畫面，如今卻顯得格外諷刺。民進黨立院黨團今日召開記者會痛批，鄭、習兩人聯手欺騙台灣人，鄭麗文所謂的「和平之旅」已經破功。

    黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團要嚴厲譴責中共系統性的國際干預、粗暴又無理的施壓，所透過經濟、政治施壓，來干預他國主權的決定，相信全世界都能看到，此舉並非只針對台灣，而是挑戰整個國際秩序與自由往來原則。

    他也呼籲，國民黨對於兩岸敘事的判斷要更清醒，台灣要走向全世界是國人的期待，如今國民黨主席鄭麗文赴中返台後宣稱「兩岸同是一家人」，實在是很大的諷刺。

    此外，針對國民黨主席鄭麗文日前與中共總書記習近平會面時，曾向習近平提及要增加台灣國際活動空間，並聲稱獲習正面回應。黨團書記長范雲表示，從她的角度來看，是鄭、習兩人聯手欺騙台灣人。中國作為威權國家其領導人所說的話、簽的約都不具可信度，無論是香港或西藏的例子，都顯示中共簽署的約定都可以背棄了，更何況是口頭承諾。

    范雲強調，行動的聲音比言語更大，目前看到的並非和平，所謂「和平之旅」已經破功，鄭麗文主席應出面回應，中共明明是在打壓中華民國外交空間，哪來得更多國際空間。

    黨團副幹事長陳培瑜則質問，鄭麗文應該告訴台灣人，為何國民黨只敢「呼籲」中國政府，卻不敢「譴責」。國民黨就是個包牌黨，一邊牽著中國的手欺騙台灣人，另一方面又規劃訪美行程，鄭麗文要如何對美國官方及關心台灣民主發展的國際夥伴交代？美國眾議院外委會昨已轉發賴清德貼文，呼籲中國不要再次霸凌台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播