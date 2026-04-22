轟鄭麗文、習近平聯手騙台灣人 綠黨團：和平之旅已經破功

民進黨團幹事長莊瑞雄、黨團書記長范雲、黨團副幹事長陳培瑜今召開記者會。（記者林哲遠攝）

總統賴清德原訂今日前往非洲友邦史瓦帝尼王國訪問，出訪行程卻因中國干預而緊急延緩；回顧國民黨主席鄭麗文赴「鄭習會」時與中共領導人習近平的互動、會後稱「兩岸都是一家人」等畫面，如今卻顯得格外諷刺。民進黨立院黨團今日召開記者會痛批，鄭、習兩人聯手欺騙台灣人，鄭麗文所謂的「和平之旅」已經破功。

黨團幹事長莊瑞雄表示，民進黨團要嚴厲譴責中共系統性的國際干預、粗暴又無理的施壓，所透過經濟、政治施壓，來干預他國主權的決定，相信全世界都能看到，此舉並非只針對台灣，而是挑戰整個國際秩序與自由往來原則。

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他也呼籲，國民黨對於兩岸敘事的判斷要更清醒，台灣要走向全世界是國人的期待，如今國民黨主席鄭麗文赴中返台後宣稱「兩岸同是一家人」，實在是很大的諷刺。

此外，針對國民黨主席鄭麗文日前與中共總書記習近平會面時，曾向習近平提及要增加台灣國際活動空間，並聲稱獲習正面回應。黨團書記長范雲表示，從她的角度來看，是鄭、習兩人聯手欺騙台灣人。中國作為威權國家其領導人所說的話、簽的約都不具可信度，無論是香港或西藏的例子，都顯示中共簽署的約定都可以背棄了，更何況是口頭承諾。

范雲強調，行動的聲音比言語更大，目前看到的並非和平，所謂「和平之旅」已經破功，鄭麗文主席應出面回應，中共明明是在打壓中華民國外交空間，哪來得更多國際空間。

黨團副幹事長陳培瑜則質問，鄭麗文應該告訴台灣人，為何國民黨只敢「呼籲」中國政府，卻不敢「譴責」。國民黨就是個包牌黨，一邊牽著中國的手欺騙台灣人，另一方面又規劃訪美行程，鄭麗文要如何對美國官方及關心台灣民主發展的國際夥伴交代？美國眾議院外委會昨已轉發賴清德貼文，呼籲中國不要再次霸凌台灣。

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