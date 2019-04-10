閉門座談變演講、意向書變訂單 林濁水酸韓「靈活運用」

2019-04-10 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（9日）夜啟程訪美，並表示將赴哈佛大學和史丹佛大學演講，但「演講」一說被中國民運人士、哈佛大學費正清研究中心合作研究員王丹打臉，他說韓參加的「明明是閉門座談」，而非演講。對此民進黨大老林濁水也發文酸韓懂得「靈活運用」。

林濁水在臉書撰文指出，「韓國瑜雖然號稱直來直往，並不表示文字上就不懂得靈活運用」，他舉數個例子來說明韓的「靈活運用」，像是意向書靈活運用成訂單、在國台辦背後講中華民國靈活運用成公開嗆聲、閉門座談靈活運用成公開演講、主動要求去哈佛靈活運用成被邀請、座談靈活運用成學術交流等。

至於王丹的批判，高市新聞局長王淺秋回嗆閉門座談是尊重學校安排、也是演說的一種，還說王丹可能習慣了批判跟質疑，可能在鬥爭、批判這一塊是他習慣的語言模式，但來到民主法治的社會，應該要學習互相尊重，在言論自由底下，應該是要有輿論的互相尊重。

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