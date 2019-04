韓國瑜看過來！正港的公開演講（ Speech）在這裡

2019-04-10 18:15

〔記者王錦義/花蓮報導〕中國民運人士王丹質疑高雄市長韓國瑜在哈佛沒有公開演講(Speech)行程,遭高市新聞局搬出邀請函回嗆;臉書粉專「只是堵藍」在邀請函中發現「閉門座談」(closed-door briefing)字句,而花蓮縣立委蕭美琴也正好受邀在華府智庫CSIS演講,從CSIS公告的資訊當中,可看到是使用Speech,內容是談台灣關係法40周年。

蕭美琴在台灣時間9日晚間11:30,受邀在華府智庫國際暨戰略研究中心Center for Strategic and International Studies(CSIS),針對台灣關係法40周年台美關係進行演講以及會後問答,而從CSIS官方網站很早就公告演講資訊,資訊寫:Speech and Q&A,講者是立法委員蕭美琴,引言人是Bonnie Glaser(葛來儀)。

蕭美琴在演講中提到說,40年前在台灣最艱難的時期,美國有一群知識淵博、用心良苦的管理者立了台灣關係法,成為台美關係交流堅實的基礎,40年來美國一直向台灣人民敞開大門,致力於維護台灣地區的和平與安全,台灣的民主化是過去40年來在台灣發生的最顯著的變化。

蕭美琴認為,台海地區的穩定跟和平,近年在中國更具侵略性的態度下遭到破壞,中國通過社交網絡平台、透過購買媒體,滲透台灣社區基層社區組織及加強各個層面的影響力,台灣並不是在國際上唯一一個面對這些攻擊的,中國新型態的戰術,正在有效地改變民主世界的政治格局;她希望台美能加強雙邊貿易合作,積極參與國際組織,以確保區域的經濟安全和民主現狀。

而前立委賴坤成也在臉書上酸韓國瑜寫道:「花蓮村姑霎時間又變身國際問題專家!蕭美琴把妳的邀請函秀一秀吧!更正:韓國瑜是閉門簡報喔⋯⋯還要花10萬美元」。

