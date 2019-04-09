又唬爛？ 韓國瑜稱將赴哈佛演講 研究員：沒見到公告

2019-04-09 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜將於今（9日）深夜啟程訪美，此行將赴哈佛大學和史丹佛大學演講，並向高科技企業跟廠商介紹高雄投資環境。但中國民運人士、哈佛大學費正清研究中心合作研究員王丹卻指出，他上中心網站查詢，卻沒看到任何關於韓國瑜演講的公告。

韓國瑜原訂10日深夜11點35分從桃園機場出發，但因為幕僚擔心韓一抵達東岸波士頓後，就得馬上趕到哈佛大學演講，會影響市長演講的表現，因此安排提早於9日同航次班機起程。韓國於受訪時還說，第一次到全世界最有名的大學演講，希望「這次演講不要丟臉」。

但王丹今晚卻在臉書表示，哈佛大學費正清研究中心有演講活動，通常研究員都會得到通知。「但是，我從來沒有得到台灣韓國瑜要來演講的通知。生怕是自己錯過信息，我還上本中心的網站查了一下，根本沒有任何韓國瑜演講的公告。」

王丹認為，韓國瑜如果獲得個別教授邀請來中心參觀訪問或許有可能，但若有正式的演講，照例應當由主辦方費正清中心對外公布，「如果沒有公佈，就是沒有這回事」。

他強調，自行放話，根本就是唬爛，也是對費正清中心的不尊重，更是對學術活動的嚴謹程度的無知。

對此有網友酸說，「他一定是得到費玉清中心的邀請啦 打錯字不行嗎？」、「身為高雄人真感到羞恥，幸好我智力測驗有過...」、「欸欸欸不會吧！我本來很期待他的牛津腔耶」、「韓導要到美國演戲了 哈哈哈」。

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