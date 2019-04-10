槓上王丹？王淺秋：閉門座談也是演說的一種

2019-04-10 11:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國民運人士王丹質疑高雄市長韓國瑜唬爛，在哈佛大學的演講根本是「閉門座談」！高市新聞局長王淺秋上午站上火線，說閉門座談是尊重學校安排、也是演說的一種。

王淺秋強調，高市府從沒炫耀市長韓國瑜要跟多少人演說，一開始就講明是學術交流，藉此讓更多外國友人認識高雄。

至於高市新聞局為何昨深夜發文、如此慎重？王淺秋淡淡回應，新聞局本來就是全天候待命，昨夜是因多個媒體詢問才儘速說明，「不是特別為了誰」。

針對王丹質疑高雄市政府沒有受邀，王淺秋也出示包括哈佛、史丹佛兩所大學邀請函，證實的確是受邀。

此外，王淺秋也證實，韓國瑜參訪哈佛期間，有安排看看「兩蔣日記」。

對於王丹諸多批判，王淺秋表示，尊重王丹個人發言，基本上他可能習慣了批判跟質疑，可能在鬥爭、批判這一塊是他習慣的語言模式，但來到民主法治的社會，應該要學習互相尊重，在言論自由底下，應該是要有輿論的互相尊重。

王淺秋說，「王丹一開始還搞不清楚，質疑高市府沒有受邀，就說我們唬爛，或是一些人身攻擊」，她認為基本上對於言論自由、人人應互相尊重，不是只有你可以講話、「我不能講嗎？」既然王丹先生可評述高市府沒受邀到那個活動裡頭，但高市府的確收到邀請，王丹應對此道歉才對啊。

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