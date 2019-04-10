韓國瑜赴哈佛演講？王丹槓高市府：明明是閉門座談

2019-04-10 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（9日）夜啟程訪美，並表示將赴哈佛大學和史丹佛大學演講，中國民運人士、哈佛大學費正清研究中心合作研究員王丹指出，他沒看到任何關於韓國瑜演講的公告，對此高市府貼出校方邀請文件反駁，王丹則再度開砲，嗆聲「劉姥姥進大觀園，就以為上天了」。

王丹昨晚在臉書表示，哈佛大學費正清研究中心有演講活動，通常研究員都會得到通知。「但是，我從來沒有得到台灣韓國瑜要來演講的通知。生怕是自己錯過信息，我還上本中心的網站查了一下，根本沒有任何韓國瑜演講的公告」，質疑韓自行放話。

綜合媒體報導，對於王丹說法，高市新聞局貼出校方邀請函，還說韓市長完全尊重哈佛安排，至於其他個人有沒有受邀參與活動，應該詢問自己的學校，「而不是如同井底之蛙，只要自己沒看到的就以為世界不存在」。

王丹在臉書撰文回嗆，他說「明明是閉門座談」，在費正清中心稀鬆平常，「卻硬說成是『在哈佛大學演講』」，痛批「劉姥姥進大觀園，就以為上天了，這才是井底之蛙吧？」王丹直指韓「自己嚇爛，吹牛，被揭穿也不是第一次了」，沒想到居然還惱羞成怒，「果然百年一見」。

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