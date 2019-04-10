疑不開心主子蒙塵 韓粉號召動員要去修理王丹

2019-04-10 11:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕中國民運人士、哈佛大學費正清研究中心合作研究員王丹昨晚率先在臉書揭露，高雄市長韓國瑜宣稱將赴哈佛大學演講根本收到通知、也沒公告，市府新聞局長王淺秋出示校方邀請文件，並回諷「井底之蛙」，卻被捉包文件中所載的內容是「閉門座談」，而非「公開演講」。

眼見心中的真主、台灣的民族救星、習下韓上救中國的韓國瑜唬爛被王丹打臉，高市府也拿不出合理的解釋，韓粉們「見笑轉生氣」，決定自力自強發揮空戰優勢，在韓國瑜的臉書後援會發動號召，要去修理王丹。

韓粉在臉書「韓國瑜加油團」PO 文，指稱「王丹這個王八蛋，中國的民主自由人士，卻成為民進黨的走狗，陳水扁給他20萬美金用到那裡去，都交代不清楚，還有臉評論韓國瑜訪美行程，各位上他的臉書屁他。」

PO文一出瞬間「暖爆」，韓粉們也紛紛留言大表讚同，跟著一起飆駡王丹「想借聖人韓國瑜的光， 他不是咖 ，不要理他，政治攔截要錢鬼，沒有生產能力，小鱉三」、「王x你憑什麼管中華民國的人、事、務、縫合你的欄嘴，停止你汚思，不X臉」。

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