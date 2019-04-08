韓國瑜提前一天訪美 「這原因」被網友酸爆

2019-04-08 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜原訂10日率團訪美，卻傳出將提早一天啟程，9日深夜從台灣出發。對此，市府新聞局長王淺秋今證實，強調韓國瑜是為了調整時差，以免影響在哈佛大學演講的表現。

韓國瑜即將展開訪美行，但原訂10日深夜11點35分從桃園機場出發，卻傳出韓國瑜夫妻倆臨時改期提早出發，改於9日晚間同航次班機起程。綜合媒體報導，對此，高市府新聞局長王淺秋今天回應，由於韓國瑜訪美行一抵達東岸波士頓後，就得馬上趕到哈佛大學演講，幕僚擔心這樣會影響市長演講的表現，經評估後決定讓韓國瑜夫妻倆提早一天出發。

據《三立新聞網》報導，對此，韓國瑜也表示，他會提早一天出發真的單純是因為調整時間，強調沒有任何私人行程，並解釋，首度到全世界最有名的大學演講，希望「這次演講不要丟臉」，還說提早出發能有更多時間準備資料，笑稱這樣演講表現應該會比較好。

韓國瑜為了調整時差而提早出發的消息被網友狂酸，「好爽 多玩一天」、「可以這樣放假 真的超猛 佩服」、「這我知道，出差都這樣喬才能多出一天去玩」、「演講不好，就說美國的護唇膏有問題就好了」、「提早一天去玩還講這麼多」。

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