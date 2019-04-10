韓國瑜到哈佛「閉門座談」 網酸：果然百年一見

2019-04-10 08:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國民運人士王丹質疑高雄市長韓國瑜在哈佛沒有演講行程，遭高市新聞局搬出邀請函回嗆；臉書粉專「只是堵藍」在邀請函中發現「閉門座談」字句，大酸韓國瑜果然百年一見。

王丹昨晚透過臉書表示，他目前是費正清中國研究中心的現任合作研究員，卻查不到韓國瑜要去哈佛演講的相關訊息，照往例費正清中國研究中心若沒公布、就是沒這件事，自行放話、根本唬爛。

高市新聞局昨晚公布費正清中國中心寄的邀請函，強調韓國瑜受邀在華府的演說交流，完全尊重哈佛安排，重點在學術交流並幫助他們認識高雄，以不同角度了解台灣民主的價值。

王丹透過媒體得知邀請函內容後，直言明明是「閉門座談」，這在費正清中心根本就是稀鬆平常的事，卻硬說成是「在哈佛大學演講」，劉姥姥進大觀園，就以為上天了，這才是井底之蛙吧？

「只是堵藍」檢視邀請函，也找到閉門座談字句，酸韓國瑜果然百年一見，網友也紛紛留言，「閉門座談會當公開演講也是韓粉正常能量釋放」、「真的以為沒人看得懂英文，唬弄一下就過去了，真的不要臉！」、「 真是令人難以相信、碰轟到無極限」、「給他一塊他有辦法說成一萬塊」、「公帑花了300多萬,這筆可以讓韓粉自己出嗎」、「韓流北七效應」。

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