韓訪哈佛閉門討論非演講 王丹砲轟王淺秋英文不太好、不強求

2019-04-10 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕針對高雄市長韓國瑜宣稱將赴哈佛大學演講，哈佛大學費正清研究中心合作研究員王丹質疑未收到通知、也沒公告。高市府新聞局長王淺秋則出示校方邀請文件，並回諷「井底之蛙」。王丹繼嗆「劉姥姥進大觀園，就以為上天了」後，另貼文開砲王淺秋的言論。

臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」在文中提到，他「可以理解」王淺秋「英文不太好」、「不強求」，但「總不能中文字也不認識吧？」

王丹在文中分享本報報導，並指閉門討論及演講，文字含義不同、字數筆畫也不一樣，質疑王淺秋「就算你中文也不好（也不強求），數數總會吧」。

王丹在文中表示，至於是人家主動邀請，還是韓國瑜積極爭取而來，「真相如何，那就更不必強求了」，並於文末再度標記「不強求」。

王丹轉載的報導內容，大意為哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven M. Goldstein）接受其他媒體訪問時透露，1月哈佛台灣研究研討會在高雄舉行，他們得以與韓國瑜見面，當時韓表達出訪問哈佛的意願，哈佛這次便欣然邀請，並指韓將與哈佛大學社區的與會者閉門討論；而被問及為何哈佛對韓有興趣，戈迪溫回應「是韓國瑜對哈佛感興趣」。

針對高雄市長韓國瑜宣稱將赴哈佛大學演講，哈佛大學費正清研究中心合作研究員王丹質疑未收到通知、也沒公告。新聞局長王淺秋則出示校方邀請文件，並喻對方「井底之蛙」。（資料照）

王丹表示，閉門討論及演講，文字含義不同、字數筆畫也不一樣，質疑王淺秋「就算你中文也不好（也不強求），數數總會吧」。（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

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