立院三讀「兒少性剝削防制條例」 范雲：數位性暴力不亞於實體

民進黨立委范雲（中）說，數位性暴力的傷害不亞於實體性暴力，修法後除了兒少性影像24小時下架，付費觀看、下載兒少性影像都有罰則。（資料照）

2024/07/13 00:49

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會昨天三讀通過「兒少性剝削防制條例修正案」，民進黨立委范雲發文說，數位性暴力的傷害，不亞於實體性暴力，每一次的點擊觀看都對孩子畫下更深的傷。修法後除了兒少性影像24小時下架，只要付費觀看、下載兒少性影像都會有罰則。

范雲在臉書發文說，這次修法起於黃子佼事件帶來的社會輿論，媒體的深度報導，揭開線上平台剝削兒少的真面目。特別感謝展翅協會、婦援會、勵馨基金會和她一起提出修法，以及衛環委員會黃秀芳、林月琴委員一起努力。

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「數位性暴力的傷害，不亞於實體性暴力」，范雲說，對被害人來說，每一次的觀看、點擊、購買、下載、分享，都是二度、三度傷害，一次次在他們身上，畫下更深的傷。讓人更心痛的是，他們，都還只是孩子。

范雲指出，去年修法提高散布、製造性影像的罰則，也強化下架、斷網。但今年看見這些惡意網站，視法規為無物，持續把自己的快感、利益、金錢收入，建立在兒少的痛苦身上。

范雲說，因此這次修法完成了四大重點，就是要阻絕兒少性剝削產業的犯罪鏈，法律通過後，未來兒少性影像24小時下架，明文納入母法，即時阻絕影像傳播，而且只要付費觀看、購買、下載兒少性影像，都有罰則。

范雲說，犯罪者輔導教育的時數，從最低4小時提高到8小時。更重要的是，這次成功爭取設置性影像數位鑑識資料庫，讓被害人不再需要自己一一蒐集性影像，查緝犯罪更有力。

范雲強調，即時下架、加強輔導、提高罰則，期待真正阻絕犯罪產業鏈，保護兒少不再遭受性剝削的痛苦，讓每個孩子都能好好長大。

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