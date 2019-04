韓受邀演說卻自付交通住宿費？ 黃國昌：哈佛壞壞欺負高雄市長

2019-04-10 17:12

〔即時新聞/綜合報導〕高雄市長韓國瑜自稱「受邀」至美國哈佛大學「演講」,中國民運人士、哈佛大學費正清研究中心合作研究員王丹則稱是「閉門座談」,批韓國瑜吹牛。高雄市新聞局長王淺秋今(10)日堅稱閉門座談也是演說的一種,又被王丹酸英文不好。時代力量立委黃國昌下午也加入戰場,發現哈佛邀請函內竟要韓國瑜自付交通與住宿費用:「Harvard(哈佛)壞壞欺負高雄市長」。

黃國昌於臉書發文,並貼出費正清研究中心邀請函截圖,內容除了寫明是閉門會談(Closed-door)以外,更表示:「我們得知您的辦公室會負責您參訪期間的交通與住宿,而費正清研究中心則會安排雙方於信中皆同意的活動大綱」。

原文: We understand that your office will be responsible for your transportation and lodging during your visit. The Fairbank Center will organize the events outlined in this letter and other activities on which we mutually agree.

黃國昌表示,怎麼會有受邀演講還要自己負擔交通費與住宿的道理?他強調,以前他當學者時,無論是美國、巴西、瑞士、英國,還是日本、泰國邀請,從來沒遇過這麼失禮的,還在文末標註「#Harvard壞壞欺負高雄市長」。

對此,網友痛批韓國瑜「花納稅人的錢還把納稅人當白痴」,質疑這些費用「是自己負擔還是高雄市民買單」,而許多網友也笑稱:「別這樣,韓粉會生氣氣唷!」「含粉等下又要拒讀哈佛惹」、「不管啦,閉門會議也是演講,同理卡拉ok也是演唱會」、「任何人只要付得起機票錢,都可以參加哈佛盃賭神大賽」、「韓粉學歷很高,看不懂英文的」、「哈佛真是間學店,竟然這麼不尊重如此專業的講者,人家可是民族的救星、世界的偉人」。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/