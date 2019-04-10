韓啟程訪美 將談高市長選後的改變

2019-04-10

〔記者姚介修／桃園機場報導〕高雄市長韓國瑜昨晚搭機赴美訪問，他在桃園機場受訪時表示，原本這次是很單純的學術之旅，講稿內容主要就是針對二○一八高雄市長選舉後的改變，沒想到三個月的時間這次單純的學術之旅被賦予很多，他只希望對這次訪美行程全力以赴。

韓國瑜是於昨晚搭乘華航十一點三十五分的班機前往美國，對於有人說是為二○二○前美國踐行之路，他則表示，這個行程是三個月前美國五位大學教授來台臨時邀約的演講，原本就是很單純的學術之旅，沒想到三個月的時間，台灣政治氛圍改變這麼大，單純的學校演講交流，拜會高科技產業及僑胞變成賦予了很多，失去原本單純的學術之旅。這次赴美只安排史丹佛及哈佛大學，所以沒有安排華盛頓及紐約的行程，如果有人問到九二共識的問題，到時候再想要怎麼回答。

韓國瑜強調，這次演講內容就是高雄市長選舉後，台灣人民的改變與期待，演講過後如果有人提問九二共識，到時候再回答這些問題。

針對是否會有和美國官員會面行程，他也說，如果美方不嫌棄，他是抱持「心靈開放」的心態，他也非常樂意會面。

韓國瑜#學術之旅#美國#九二共識#高雄市長

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