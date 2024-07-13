噴殺蟲劑點火！家樂福中原店燒掉4.26億元 玩火男被起訴

家樂福中原店因郭姓男子拿打火機引燃噴霧殺蟲劑引發火災。（資料照，記者李容萍翻攝）

2024/07/13 10:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市20歲郭姓男子去年12月3日凌晨3點多，與黃姓友人、周姓男子到家樂福中原店購物，豈料郭男在清潔用品區拿出打火機引燃噴霧殺蟲劑，引起大火導致家樂福中原店建築與商品燒毀，損失超過4億2600萬元，桃園地檢署今天（13日）偵結，以涉嫌公共危險案件將郭男提起公訴；至於黃男、周男雖同行，但非危險行為者，檢方已予2人不起訴處分。

檢方調查，當天凌晨郭男等3人到家樂福中原店購物，看到殺蟲劑時，3人針對「據說殺蟲劑可以引燃」進行討論，郭男突然掏出打火機點火、並拿起貨架上的1瓶殺蟲劑朝火焰噴霧，瞬間產生火光與熱氣，讓郭男等人嚇了一大跳，隨即將殺蟲劑擺回貨架上後離開。因殺蟲劑瓶上的火焰未完全熄滅，導致貨架上的其他殺蟲劑商品接續著火並爆炸，火勢迅速延燒。

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消防局獲報後派員前來搶救，當天清晨5點多終於控制火勢，但家樂福中原店的建築結構損壞、商品燒毀或燻黑，檢方估計火災導致家樂福損失超過4億2600萬元。郭男等3人於火災發生後留在家樂福中原店外的機車停車格聊天，被警方查獲送辦，桃檢今天偵結，將郭男因涉犯公共危險罪提起公訴。

家樂福中原店於火災發生前，是家樂福全台營收前5名的店面，停業約半年重新裝潢整修，5月中旬恢復營業，對於郭男等人，家樂福雖決定「不會主動向肇事者求償」，但除待司法調查結果外，也積極爭取保險理賠。

家樂福中原店因郭姓男子拿打火機引燃噴霧殺蟲劑引發火災。（資料照，記者李容萍翻攝）

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