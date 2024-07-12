萬安47號演習南部7/25登場 高市警提醒違者恐罰3萬至15萬

南部萬安47號演習將於7月25日舉行，高市苓雅分局進行事先宣導，並提醒民眾違者恐罰3萬至15萬元。（苓雅分局提供）

2024/07/12 13:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕113年軍民聯合防空（萬安47號）演習，南部縣市包括台南、高雄、屏東將於7月25日下午1點30分至2點進行，高雄市苓雅分局昨（11）日邀請轄區機關、銀行、學校及各里辦公室等約180個單位人員，舉辦演習宣導，並提醒民眾，不遵守規定避難疏散，或不配合現場交通管制，可能被罰3 萬到 15 萬元。

苓雅分局指出，25日當天將於下午1點半發布防空演習緊急警報，2點解除警報，採有預告，實施30分鐘防情傳遞、警報發放、疏散避難、人、車疏散管制等實作演練，全部演習時間共計30分鐘。

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演習期間，實施車停，人員進入防空疏散避難設施管制，住家商店關燈、閉門窗，避免人員進出。根據《民防法》第21條「為減少空襲時之損害，國防部得會同有關機關實施防空演習，命令實施疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制」，如果在演習時不遵守規定避難疏散，或不配合現場交通管制，可罰3萬到15萬元。

苓雅分局長蔡鴻謀指示偵查隊、交通組及防治組等，於萬安47號演習協調會中，提報防制詐欺犯罪、交通安全及性影像、跟騷、性騷防治宣導，期待多元層面的「防詐騙宣導」、「交通安全宣導」、「婦幼安全宣導」等課題納入社會安全體系。

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