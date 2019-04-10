王丹直言閉門座談非演講 韓國瑜：多監督北韓、少管台灣

2019-04-10 14:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國民運人士王丹質疑高雄市長韓國瑜，在哈佛的演講根本只是閉門座談，今天剛抵達美國的韓國瑜呼籲王丹先生，真的不要這個樣子，並反問號稱民運人士何時搖身變成綠軍打手？且角度、觀點愈來愈沒有出息。

韓國瑜建議王丹，多監督一下北韓金正恩，少管台灣事務，我們開開心心代表高雄，哈佛大學費正清中心正式發邀請函，我們能交流多少就交流多少，能交幾個朋友就交幾個朋友，能介紹多少就介紹多少，我們是很開心的，這時候潑冰塊是什麼意思？麻煩多關心北韓的金正恩，少扯台灣的事情。

媒體追問韓國瑜，有外界解讀去費正清演講等於是2020入場券已拿到手，韓國瑜回應我不敢這樣講，這樣講沒意思，感覺在吹牛，只是這幾位教授對去年台灣高雄市長的選舉抱著高度興趣，所以正式的邀請，我們就欣然的接受，這是在3個月以前就敲定的，今天才成行，至於其他附加不必要的聯想，我想都是不必要的。

韓國瑜也解釋出國前說的獅子搏兔，就是必須要專心，獅子這麼大、兔子這麼小，你看獅子去抓兔子一樣是專心，獅子搏兔的意思就是兩個字「專心」，因為這時候是介紹高雄、台灣，不能丟臉。

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