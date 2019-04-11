韓國瑜受邀演講疑自費 林濁水問有經驗的教授們：是否很光榮？

2019-04-11 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自稱受邀赴哈佛大學演講，高市府近日也出示文件佐證，不過卻被質疑為何受邀演講，還要自付交通、住宿費，甚至被認為疑似吹噓過頭。民進黨大老林濁水今也在臉書發表看法。

林濁水在文中表示，「強調韓國瑜被邀請到哈佛『演講』是冠冕堂皇的學術交流，是光榮的幾位教授」，不知其被邀請的演講經驗裡，有任何一次是自費。

林濁水在文中指出，萬一有的話，「是不是很光榮」，若很光榮，「不妨拿出來秀一秀自己的豐功偉業」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/