拚招商！侯友宜今下午將率團拜會沈榮津

2019-04-10 10:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜上任以來拚經濟，推動「招商一條龍」政策，今天下午他將率市府局處首長前往經濟部拜會部長沈榮津。侯友宜表示，新北市要落實招商1100多億元的目標，還有許多建設及工程需要中央協助，希望爭取經濟部的支持。

侯友宜今天上午主持市政會議，針對下午將率團前往經濟部，他表示，沈榮津非常客氣，本來說要找時間來看他，他認為不妥，地方去拜訪中央才是順理成章，加上前段時間沈榮津身體狀況不太好，順便藉此機會前往關心，同時也跟部長請益。

侯友宜指出，新北市許多正在推動的工作與經濟部有關，需要仰賴經濟部協助，例如工業區立體化、市場改造、水利地興建、碧潭水利工程與大漢溪整治方向等，都是他要請益的議題，希望得到沈榮津的支持，不管是在工作指導或經費支援，盼中央給予新北市大力幫忙，讓市政建設推動更順利，這是今天前往經濟部的主要目的。

媒體詢問，「招商一條龍」與「拚經濟」，是否需要中央協助？

侯友宜說，招商需要經濟部相關局處協助，包括中小企業處或是工業局都要幫忙，尤其工業區是工業局在管理，新北市工業區特別多，中央與地方在「招商一條龍」方面，需要仰賴中央大力協助，所以今天不單是禮貌性拜訪，也希望進行雙向溝通，讓大家的目標更明確，而新北市要落實招商1100億元的目標，盼爭取中央支持。

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