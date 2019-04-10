拚招商！侯友宜今下午將率團拜會沈榮津
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2019-04-10 10:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜上任以來拚經濟，推動「招商一條龍」政策，今天下午他將率市府局處首長前往經濟部拜會部長沈榮津。侯友宜表示，新北市要落實招商1100多億元的目標，還有許多建設及工程需要中央協助，希望爭取經濟部的支持。

侯友宜今天上午主持市政會議，針對下午將率團前往經濟部，他表示，沈榮津非常客氣，本來說要找時間來看他，他認為不妥，地方去拜訪中央才是順理成章，加上前段時間沈榮津身體狀況不太好，順便藉此機會前往關心，同時也跟部長請益。

侯友宜指出，新北市許多正在推動的工作與經濟部有關，需要仰賴經濟部協助，例如工業區立體化、市場改造、水利地興建、碧潭水利工程與大漢溪整治方向等，都是他要請益的議題，希望得到沈榮津的支持，不管是在工作指導或經費支援，盼中央給予新北市大力幫忙，讓市政建設推動更順利，這是今天前往經濟部的主要目的。

媒體詢問，「招商一條龍」與「拚經濟」，是否需要中央協助？

侯友宜說，招商需要經濟部相關局處協助，包括中小企業處或是工業局都要幫忙，尤其工業區是工業局在管理，新北市工業區特別多，中央與地方在「招商一條龍」方面，需要仰賴中央大力協助，所以今天不單是禮貌性拜訪，也希望進行雙向溝通，讓大家的目標更明確，而新北市要落實招商1100億元的目標，盼爭取中央支持。

  • 新北市長侯友宜今天下午將率市府局處首長前往經濟部拜會部長沈榮津。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜今天下午將率市府局處首長前往經濟部拜會部長沈榮津。（記者賴筱桐攝）

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