國民黨總統初選時程慢？侯友宜：不要老是為自己想

2019-04-09 10:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統初選紛擾不斷，相關時程未定，基層質疑速度太慢。對此，新北市長侯友宜表示，每個黨有自己的規劃，最重要的是清楚、明快，真的有心為國家做事，不要老是為自己想，就沒有意義。

侯友宜今天出席板橋黃石市場活動時，被問到國民黨對於2020的態度仍猶豫不決，侯友宜表示，台灣要靜下心來，好好地為國家做事，為市民服務，希望把選舉的氛圍降到最低，不要每天都是對立跟衝突，每一個人站在自己的本位角色充滿算計，那沒有意義，我們要算的是怎麼樣替台灣做事，為全體國民服務，每個人把自己的角色扮演好。

侯友宜說，黨有黨的角色，黨的角色就是很清楚、公平的訂一個大家可以接受的遊戲規則，快速回應民意，積極地把自己的角色扮演好，這才是應有的職責。他擔任新北市市長，最重要的不是選舉，而是把市政做好，讓市民有感，這個比選舉還重要，希望大家靜下心來，去探討市政建設了沒有、國家未來發展到哪裡，不是每天在談對立、衝突、算計自己人，這些選舉活動跟造勢，都是沒有意義的事情。

對於前新北市長朱立倫呼籲黨中央儘速徵召高雄市長韓國瑜，侯友宜認為，每個人有自己的想法跟看法，他只希望趕快把遊戲規則訂清楚，在大家接受的範圍內，產生心目中的最佳人選，全力以赴為國家好好做事。

是否希望黨主席吳敦義盡快表態參選2020？侯友宜回應，每個人有自己參選的想法跟意志，他表示尊重，最重要是把工作的角色扮演好，黨主席的角色就是要把遊戲規則講清楚，讓大家有所遵循。

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