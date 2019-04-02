邀35產學代表先拚招商 侯友宜：下半年才會訪中國

2019-04-02 17:49

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜邀35位企業界和學界代表籌組「產業發展諮詢委員會」，今天召開第1次委員會議，日後將不定期召開會議提供產業政策建議。侯友宜說，新北首要先「安內」，針對國內業者招商後，預計下半年才要邀中國各城市產業交流。

侯友宜今天召開「產業發展諮詢委員會」第1次委員會議，並頒發聘書給35位諮詢委員會的委員，任期為即日起至明年底。產業發展諮詢委員有遠東集團董事長徐旭東、東森得易購（股）公司董事長王令麟、群光電子（股）公司董事長許崑泰、威剛科技（股）公司董事長陳立白、凱薩飯店董事長林鴻道等企業界和各工商團體共35位產、學界代表。

侯友宜說，產業發展諮詢委員會是市府與產業間直接交流溝通的平台，他也會親自主持會議，協調各單位解決投資問題。

侯友宜說，他上任後已促成27件投資案，投資金額達1016億元，將會在今年底前完成，包括Google公司、德州儀器和世紀風電等都已完成投資障礙排除。

侯友宜表示，各界常問他何時要出國招商，但他認為要先安內，為國內廠商排除投資障礙後，再來努力中國、國際的招商。

侯友宜說，今年有很多中國城市來交流參訪，談及農產、商業以及台商對接等，因此他預計下半年回訪中國各城市。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/