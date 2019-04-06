濟安宮保生大帝文化祭開鑼 侯友宜贈「澤被蒼生」匾額

2019-04-06 17:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林區信仰中心濟安宮「保生大帝文化季」今天開跑，信眾熱情參與，廟方除歡慶保生大帝聖誕，還舉辦自行車遶境、學童寫生等活動，包括行政院長蘇貞昌、市長侯友宜都到場參拜，立委蘇巧慧晚間並與廟方合辦「禮讚大道公－巧歡唱音樂會」，侯友宜致贈廟方「澤被蒼生」匾額，感念保生大帝護佑四方恩澤。

侯友宜說，濟安宮是樹林地區重要的信仰中心，參與許多公益慈善及社會教化的善行，平常關心弱勢，並提供低收入戶照顧外，也提供學生獎學金，去年2月協助花蓮賑災捐助1百萬元善款、9月捐贈市府10台電動手搖自行車，每年都獲得新北市績優宗教團體表揚。

民政局長柯慶忠說，濟安宮奉祀「醫神」保生大帝，建廟已近230年，廟內處處是古物，俗稱「大道公廟」、「潭底廟」，每年保生大帝聖誕，濟安宮不但有祭祀與遶境祈福，更舉辦「保生文化祭」系列活動，透過各項藝文活動精彩內容，培植地方文化不遺餘力。

濟安宮董事長陳黃綠妹說，今天文化祭開鑼現場有小朋友寫生比賽、鐵馬踩街祈安；系列活動至19日還有「保生大帝契子契孫回娘家」、「懷舊老歌欣賞」、「義診養生活動」、「學子VS社團才藝之夜」、「保生大帝遶境祈安」、「地方戲曲歌仔戲之夜」等活動，邀請社區民眾及信眾一起參與。

蘇巧慧今年再度與濟安宮及樹林各里辦公室合作，晚上舉行「禮讚大道公－巧歡唱音樂會」，請來余天、王中平等人演唱外，讓鄉親們互相切磋歌藝，濟安宮更祭出多項好禮與大獎，參加就能得到精美禮品，第1名有1萬元獎金，為保生大帝聖誕帶來歡樂氣氛。

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