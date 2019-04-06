吳朱會不公開？侯友宜：坦誠面對最重要！

2019-04-06 11:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨總統初選心機重重，讓外界如霧裡看花，新北市長侯友宜今天上午被問到怎麼看7日即將舉行的「吳朱會」？侯友宜認為，大家彼此要坦誠面對，把所有的內容清楚向所有關心這次總統大選的好朋友們做報告，大家團結在一起，「最重要都是有心要為台灣做事，好好努力」。

侯友宜今天上午參加「樹林濟安宮慶祝保生大帝聖誕暨文化祭」開鑼活動，媒體關注的焦點，仍然在於國民黨的總統提名初選。

媒體問侯友宜怎麼看，國民黨內一直說要徵召韓國瑜的呼聲很高，現在還有徵召郭台銘的呼聲？侯友宜笑答，每一個對總統有興趣，想為中華民國做事，想為台灣做事的人，「我們都舉雙手歡迎，認真做代誌就好」，如果是一個團隊就要團結在一起，如果他是代表個人的話，個人的意志，我們要尊重，大家一起加油。

也有人問侯友宜會不會擔心朱立倫被搓掉，侯友宜說，他從來不擔心誰被誰搓掉，最重要的是要腳踏實地，為台灣做事，像他在新北市，腳踏實地為新北市做事，腦袋不要想很多，腳步踏厚紮實，一步一腳印，為民眾打拚的人，最後都會贏得勝選。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/