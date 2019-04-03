侯友宜就職百天感慨 「當副市長講沒用、當市長就行了」

2019-04-03 12:08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今早市政會議，由新聞局、研考會提報「市民服務團隊就職100天施政成果報告」，各首長刻意穿著就職日當天的白襯衫加上外套、球鞋現身，營造團隊行動治理的決心；不過，市長侯友宜在聽完各單位冗長的百天施政成果報告後，意有所指對一些政策感慨的說，「以前當副市長7年，講都沒用，現在當市長都說行，怎麼現在行了呢？」

侯友宜說，他很擔心，團隊做了很多事，但如果沒有集中做出效果，民眾雖然知道你很認真，但不會感受到具體的成效，「民眾要看到具體的成效，不是看到你的辛苦」；市府列管的1333個案子，完成了70件，還有1263件沒完成、在執行中，侯友宜說，新的政務官帶領一個原有的市府團隊，機關文化改變了沒？效率提升了沒？這是內部最重要的問題。

侯友宜也提醒，當政務官的首長不是把問題丟回給他，而是要下命令去解決問題，要克服困難把問題解決；過去他擔任副市長7年，要在工業區推動公托都說不行，現在當了市長都說行，「怎麼現在都行了呢？」這個案例讓他看到本位主義，要求團隊切記，絕不能本位主義思考，這是他最討厭的事，一定要跨局處通力合作。

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