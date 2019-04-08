國民黨總統初選紛擾 侯友宜：不要吵吵鬧鬧

2019-04-08 11:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統初選過程爭議不斷，日前國民黨組發會主委李哲華希望15位黨籍縣市長表態，但新北市長侯友宜至今未表態，被問到是否受到壓力？侯友宜今天表示，「我永遠走我自己的路，誰給我壓力都沒有用」。他呼籲黨中央應盡速制定遊戲規則，不要在那邊吵吵鬧鬧。

侯友宜今天上午出席愛心運輸車捐贈儀式時，針對黨內總統初選，他至今未表態，是否因此受到黨中央或基層的壓力？

侯友宜表示，「我永遠走我自己的路，誰給我壓力都沒有用」。黨中央的角色應該盡速制訂遊戲規則，不管是徵召或參與初選，趕快把辦法拿出來說清楚，讓有意參選者有所遵循，有意徵召的人也有個方向，要講清楚，下面的人才能做事情，不然每天看電視新聞，各說各的、各唱各的調，「安內甘好？」這樣不好。

侯友宜說，大家應該團結在一起，面對所有問題，每個人把自己的角色扮演好，他很清楚自己的角色，現在當新北市長，認真為新北市的建設打拚，與市民結合，為市民需要而努力，這才是他的本份。至於黨中央，他期待盡速把遊戲規則訂好，不要在那邊吵吵鬧鬧。

媒體追問，是否認為國民黨總統初選紛擾破壞黨內團結？

侯友宜回應，「我看都一樣啦！兩黨都一樣啦！不只有國民黨，民進黨不是也吵來吵去嗎？」這只是一個過程，希望台灣政治氛圍少一點，傾聽民意，為市民、為台灣做事，選舉是一時的，希望吵鬧的過程盡速落幕，才是團結的團隊。

侯友宜認為，不管哪一個黨都一樣，政治對立、衝突、算計少一點，每個人把自己的角色扮演好，黨主席把遊戲規則訂好，參加者把理念說清楚，等待機會的人 ，也把態度說清楚，坦坦蕩蕩、磊磊落落面對所有問題，「免驚，向前走！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/