公有市場大翻身 新北4年改造8市場、重建3市場

2019-04-09 12:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕傳統市場充滿人情味，也是多數民眾的共同記憶，但隨著時代變遷，許多市場逐漸沒落。新北市長侯友宜今天視察板橋黃石市場宣布，將於4年內改造8座市場，並重建3座市場，打造具備現代化、智慧科技、衛生安全與觀光功能的市場新典範。

侯友宜指出，新北市的公有市場皆超過20年以上，超過50年的比比皆是，建築物老舊，且有32%的經營者超過60歲，部份市場甚至不符合安全、衛生標準，未來4年將選定8座公有市場進行改造，另有3座較老舊市場急需改建，預計4年內公私合作投入40億元經費，推動市場更新計畫，希望朝向現代化發展，達到國際化城市的一流水準。

侯友宜表示，目前選定板橋黃石市場、金山第一市場與新莊第一市場優先改建，這3座市場建物老舊，而金山第一市場經鑑定為海砂屋，較有危險性；市場改建後除容納原本攤商及外部攤販，並結合公托、社福單位、里民活動中心等多目標使用，更導入智慧科技及現代化服務，成為社區重要活動據點。

市場處表示，傳統市場面臨既有挑戰，包括建築設備老舊、賣場林立競爭力減弱及行銷不足等，希望借鏡全球知名市場改造成功案例，從「永續化」、「硬底子」與「軟實力」三大面向推動市場改造，打造具備現代化、智慧科技、衛生安全、觀光特色的市場新典範。

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