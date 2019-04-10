藍委批軍改野蠻 籲黨內總統選將支持「二次年改」

2019-04-10 09:52

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨立委呂玉玲今召開記者會，公布她針對去年7月1日軍改修法版本所提出的各項修法說明，其修法範圍包含「陸海空軍軍官士官服役條例」及「軍人待遇條例」，修法重點包括「退休俸基數計算修改」、「恢復退役上校子女教育補助費」、「就任、再任私立大學教師不停止退休俸」等12點。呂玉玲會中呼籲，國民黨內有意參與2020年總統大選者，都應該以具體行動表態支持她提出的版本。

呂玉玲今批評，自從民進黨蠻橫、違憲的修法版本通過，9個月來民進黨對全台各地修法亂象視若無睹，只有她與各地退伍軍人團體在爭取退伍軍人的權益，如今總統蔡英文聲稱她最支持國軍，「如果她最支持國軍，不會有這麽多退伍軍人不滿！」

呂玉玲今也點名行政院政務委員林萬億，指林萬億在去年12月的軍人釋憲說明會上曾說「政府對軍人的最終支付責任，只有在戰時才有」，這種說法是對軍人最醜惡的一面。

呂玉玲強調，國民黨有意角逐2020年總統大選的黨内參選人，每一位都提過要「二次年改」，但都被質疑拿不出版本，呼籲黨內參選人盡速以具體行動支持，否則只是嘴上說說、拍拍照片，不能獲得軍公教警消人員的支持。

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