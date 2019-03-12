二次年改？張亞中批藍太陽們：過去沒主張 參選後內容不明

2019-03-12 12:03

〔記者施曉光／台北報導〕最近幾位有意參選總統的藍營「太陽」紛紛拋出「年改再改」訴求，另一位藍營總統參選人、台大教授張亞中今日召開記者會批評這些「太陽」過去參選前，對年金改革的態度都是「不積極、不主動、沒主張」，參選後才又提出「二次年金改革」，卻都「內容不明」。

張亞中並質疑，很遺憾國民黨的「太陽們」還在思考要減多少，才算合理的「二次年金改革」，而不能認清這件事情的本質是「人民財產不可以被剝奪」的是非問題，至於民進黨政府的「年金改革」，則是侵害人民財產，應該廢止，因此他宣布，一旦取得國民黨總統參選人身分後，將立刻以國民黨名義發動廢除現有的年改制度的公投。

張亞中表示，軍公教退休後領的是應得的「退休金」，不是「年金」，退休金為工作所得的財產，年金是社會福利的一部分，兩個是不同的東西。

他主張，為了避免職業矛盾、世代矛盾，將來無論是軍、公、教、警、消、勞，全國所有勞動者的退休金及職業保險全部統一計算標準，不再有職業矛盾、世代矛盾，退休金是雇主全額負擔，職業保險則是雇主、勞動者、政府一同負擔，未來這樣清清楚楚的制度，就不會被有心人刻意混淆，與所謂的年金改革混為一談，而成為持續撕裂社會造成對立的政治工具。

張亞中還指出，未來需要導入「共治」的概念，請民間專業人士成立NGO參與投入相關基金的監督及營運，並且透明公開的將經營成效告知全國人民，避免政府及權貴黑箱作業。

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