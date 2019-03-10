朱︰用加法非減法 解決年改

2019-03-10

〔記者施曉光、陳昀／台北報導〕前立法院長王金平日前宣布，如果當選總統，將推動「二次年改」，前新北市長朱立倫昨以「尊重信賴保護原則」做出呼應，黨中央則是痛批蔡政府的年金改革是「亂改」，「不公義、不是非的改革」，黨魁吳敦義已經宣示未來重返執政後，就會「撥亂反正」。

吳︰不希望改什麼二次 該修正就修正

去年參選台北市長失利的丁守中昨晚在台北舉辦春酒聯歡晚宴，吳敦義出席時受訪表示，一定要維護軍公教人員在職時的尊嚴和生活，退伍、退任後也要溫飽、有尊嚴的生活，這樣才 能鼓勵他們在職時廉能、親近民眾，維護大家安全，讓政府機器運作良好。媒體問他是否支持二次年改，吳敦義說，「不希望改什麼二次，或者有人要搞三次，該修正就要修正。」

出席的朱立倫也表示，年改不是不能改，而是有幾個基本要件，也就是符合信賴保護原則、顧慮社會公平正義，不能專門針對特定職業，不能羞辱軍公教。

他還說，未來會提出對年改的具體建議，而且應該用「加法」來思考，讓經濟更蓬勃，進而解決年改，而不是用「減法」造成經濟蕭條。

也到現場的王金平說，過去一次年改讓軍公教警消受委屈、打壓和傷害，二次改革是必須的，而且他已經有具體原則，就是要兼顧恢復尊嚴、合理、可行，未來會提出這樣的年改方案。

國民黨發言人歐陽龍則表示，蔡英文的年金改革完全是由總統府一手主導，不但是對軍公教人員的片面毀約，也不給當事人申訴機會，公義根本找不回來。他強調，未來國民黨拿回政權後，不只年金改革，還要重新檢討促轉條例、不當黨產處理條例等不公不義立法。

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