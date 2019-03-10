王拋二次年改 綠委︰軍公教沒那麼好騙

2019-03-10

藍委︰論述清楚 2020選票可望回流

〔記者陳昀、蘇芳禾／台北報導〕宣布參選總統的前立法院長王金平喊出當選總統就提「二次年改」；對此，國民黨立委認為，只要能論述清楚，二○二○選票可望回流，民進黨立委則說，政府的年改本來就有滾動式調整機制，國民黨沒拿出具體版本，軍公教也沒這麼好騙。

國民黨立委林奕華說，年改議題可以做為國民黨二○二○的選戰訴求，也一定會牽動選情，二○一六年國民黨會輸，是因為軍公教不願投票，未料民進黨執政連討論空間都沒有，二次年改可以做，但必須論述清楚，且確實幫助基層，軍公教投票率會提高、選票可望回流。

國民黨立委李彥秀表示，連民進黨的桃園市長鄭文燦都說年改有問題，蔡政府倉促推動不只傷害公教權益，國內消費、旅遊也大受影響，國民黨不反對年改，但必須達社會共識，兩岸會是二○二○對決的關鍵議題，兩岸關係好、經濟好，年改幅度就能降低。

國民黨立委曾銘宗認同說，年改當然要改回來，也一定會影響二○二○選情，蔡政府只有減少財務支出，卻沒有談到如何增加基金投資效益，此外，警消要不要比照軍人也必須討論。

國民黨應拿出具體版本

不過，立法院民進黨團幹事長管碧玲指出，軍公教也不是那麼好騙，如果國民黨沒有講出內容，不一定能夠得到預期的選票。

民進黨團書記長鄭運鵬也表示，民進黨推動年金改革是希望讓大家領得久、領得安心，且之後也不會「斷炊」，國民黨要怎麼做，民進黨都尊重，希望他們拿出負責任的版本。

政府有滾動式調整機制

民進黨立委李俊俋指出，年金改革本就有滾動式調整的機制，但必須有具體方案，不是隨便喊喊「讓大家發大財」，但未來的人都領不到，這樣沒辦法解決問題。

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