府︰年改方向正確 無須調整

2019-03-10

〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕表態參選總統的國民黨立委王金平主張國民黨重返執政後將推動「二次年改」，國民黨主席吳敦義也認為應檢討年改，並主張被砍掉的年金以發放消費券來彌補退休軍公教，不過，總統府及行政院昨都表示，年改政策沒有要調整，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka ）說，年金改革政策目前沒有要調整，政府也沒有思考要發放消費券。

政院︰沒有要發放消費券

總統府發言人張惇涵回應說，國家的年金制度，目的是確保每一位國民都能有安心且有品質的退休生活，也讓國家有限的資源能夠公平並且永續的照顧到每一個人，現在改革方案已陸續完成，並即將落實。張惇涵指出，可以確定的是，在可預見的未來，年金破產而帶給國家財政危機的風險已經降到最低，這也是朝野政黨與國人共同推進改革的重要成果。

谷辣斯表示，行政院長蘇貞昌認為，軍公教的年金問題必須改革，蔡政府推動年金改革的方向是正確的，政府改革的方向不變，目前並沒有要調整年改政策。

針對國民黨內幾個太陽喊出重啟核四、二次年改等議題，民進黨高層認為，國民黨看似有很多議題，不過像前新北市長朱立倫要重啟核四，現任市長侯友宜會同意嗎？希望國民黨政治人物在拋議題時，要為國家著想。

至於民進黨的選戰主軸，黨內高層說，雖然總統候選人尚未出爐，但未來的選舉主軸不脫三點，就是拚經濟、守護台灣民主和維護台灣主權。民進黨立委鄭運鵬也表示，競選主軸一定要讓國人了解，包括核能、年改等陣痛期已快看到成果，若要重來一次，過去幾年的代價就白費了，「等於是自己跟自己翻桌」。

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