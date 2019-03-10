焦點評論》廉價的年金再改

2019-03-10

記者施曉光／特稿

國民黨幾位有意角逐總統大位的太陽，在黨內初選前夕，不約而同拋出「年金再改」的訴求，毫不令人意外，畢竟這是藍軍對外拓展票源之前，先凝聚內部基本盤的最廉價作法，向深藍的退休軍公教表態，是最起碼的「基本消費」。

但要忠告這些藍營天王，當每一家店都販賣「年金再改」時，退休軍公教可就要「貨比三家」，聽聽那家條件最好。一旦淪為叫價競爭，又有人要求回到年改原點，如此一來只會讓理性的中間選民更加嫌惡，恐將得不償失。

藍營幾位天王針對蔡政府各項改革的「撥亂反正」，內容大同小異，除了攸關基本盤群眾核心利益的年金改革外，不過就是核四、促轉等議題，要找出「市場區隔」，由於彼此主張差異性不大，並不容易。

重啟核四也是明顯例子。過去在核四問題上始終與馬政府唱反調，讓不少藍營人士頗為感冒的朱立倫，眼見聲望恐遭「韓流」滅頂，總統之路被「攔胡」，上月自美返國後即拋出慎重考慮重啟核四；連過去罕在能源議題上表態的王金平，也跟進宣稱應該尊重「以核養綠」公投結果，吳敦義的黨中央在九合一選舉前後更是「順風轉舵」，吳敦義今天還要參加馬英九與江宜樺基金會主辦的「民間能源會議」表態。

藍營天王唯一難得出現「雞兔同籠」現象的，恐怕有兩岸政策。國內對於「九二共識」爭執不休，國民黨中央雖早已為「九二共識、一中各表」定調，但王金平卻語帶保留，說他有自己的看法，現在不能講，還稱「九二共識」一定要在國內建立共識，才是台灣真正的立場。很明顯的，王金平的說法形同打臉藍營，所謂「九二共識」根本不是台灣真正的共識。

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