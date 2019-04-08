王世堅又被假冒！中國帳號擁千名粉絲 還追蹤黃智賢

2019-04-08 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍台北市議員被中國網友發現，在中國社群媒體「今日頭條」竟有開設帳號，不但擁有千名粉絲，還追蹤名嘴黃智賢，更會在網路上與網友們進行互動，不少人認為此帳號是遭人假冒，且官方也沒授予認證標章。

中國網友翻牆成立的臉書社團「帝吧中央集團軍」貼出「王世堅」的「今日頭條」帳號，顯示曾發布20則訊息，且有18個關注帳號，還擁有5318名粉絲追蹤他的貼文，累計有1.5萬個按讚數量，他的好友名單有「黃智賢中國」，位置在「海外」，簡介則是「歡迎大家來台北觀光，來我服務處做客」。

「王世堅」帳號中的貼文還有與中國網友進行問答互動，有網友發問「錫伯族祖先是鮮卑族？赫赫有名的鮮卑族是如何在歷史上消失的」？「王世堅」回應「大部份融入漢族，北魏孝文帝漢化，皇室拓拔氏改姓元，尉遲氏有保留尉遲的有簡化為遲姓等等。」

中國網友們認為這一定是遭人惡意冒充的假帳號，他們相繼留言指出「看說話風格就知道是假的啦」、「選民服務的梗，應該是惡搞的賬戶」、「假的，記得他節目上說過，在大陸（中國）沒有他的媒體（帳號）」、「說實話，我真的很喜歡王世堅」。

「微博」過去也被發現有名為「王世堅」的帳號，王世堅對此答覆，從未在微博開設任何帳號，也從來沒有在微博開設帳號計畫，因此，任何以「王世堅」之名義或使用王世堅之照片在微博開設的帳號，不管原因與動機為何，完全是「假冒」的行為。

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