柯文哲稱韓國瑜簽MOU無用 王世堅：吃醋報復啦

2019-04-03 20:14

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市長柯文哲今日接受媒體專訪，指稱高雄市長韓國瑜簽的53億農漁產採購MOU沒有用，關鍵還是在技術有無升級。對此，台北市議員王世堅表示，柯會批評韓就如同舊愛吃新歡的醋，而柯想盡辦法都見不到韓，現在批評就是在報復。

王世堅表示，柯文哲今日批評韓國瑜就是吃醋的表現，因為柯是中共的舊愛，但目前中共的新歡是韓，尤其柯能做到的韓都能做到，甚至表現更勝於柯，可說是「韓出於柯而勝於柯」，而且柯在這幾個月不斷向韓接觸，只為了見韓一面搭上韓流，沒想到卻熱臉貼冷屁股，碰了相當多的軟釘子，柯現在按耐不住才開始抱怨。

對於外界解讀柯文哲開始批評韓國瑜是為了向民進黨示好，王世堅認為，民進黨有中心思想和核心價值，柯不但都沒有還是政治人格破產，不再值得任何信賴，所以白綠以後橋歸橋、路歸路，柯就走自己的路。

針對柯文哲即將南下參加媽祖遶境，王世堅則批評，柯信奉的不是媽祖而是媽祖政治學，這次去只是為了消費，侮辱上百萬信眾，因為當大家都在「肖媽祖」的時候，只有柯是「肖總統」；王最後還說，有時候回想，「多評論柯都是髒了他的嘴。」

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