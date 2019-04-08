說不和Freddy拚立委 王世堅：有條件

2019-04-08 14:25

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第五選區（萬華、中正）時代力量現任立委林昶佐（Freddy）頭大了。雖然媒體報導，台北市議員王世堅上午於廣播節目專訪提到不會參加立委選舉，自嘲「我已經當過立委、有當過就好」；但王電訪強調，此說法有條件，若民進黨以2020總統大局為重，決定大綠小綠合作，他就退出，若民進黨自提人選，他則披掛上陣挑戰Freddy。

王世堅說明，上午在廣播節目的說法，是因他觀察民進黨中央，一定會以總統大選為主要考量，所以他認為民進黨要繼續走大綠、小綠合作路線，不會在萬華區自提人選，所以他就只能樂觀其成、以大局為重，並脫口說在此條件下願退出立委選舉，自嘲立委「有當過就好」。

王世堅指，若與小綠合作，民進黨仍需有一定程序，如先辦黨內立委提名初選，決定人選後再跟小綠整合，才有真正的合作，大家也才會信服；就像5年柯文哲第一次選市長，曾與民進黨的前立委姚文智整合，當然柯後來不認帳、糟蹋民進黨。王說，尊重黨中央決定，但現在滿瞎的是，黨中央省略掉上述步驟，只能讓外人猜測。

王世堅強調，他沒有棄選萬華區立委，如果民進黨自提人選，他一定會參加初選，即便藍、綠、小綠三腳督會輸，他仍需出來，不然無法對支持者交代，就讓他跟Freddy比比看，但現在連報名表都沒有。

林昶佐的挑戰者眾，除王世堅、萬華區前議員顏聖冠，還有時代力量立委徐永明助理李承值，國民黨方面則有議員郭昭嚴、鍾小平、應曉薇；應受訪說，她與該區前立委林郁方同屬黃復興黨部，不少選民仍希望林參選，她將第5度勸進林，並建議國民黨以特別條例徵召林，林目前基於黨內和諧不願出線，若林仍不參選，她義不容辭選該區立委。

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