柯P遶境挨批氣噗噗 王世堅：媽祖絕對給他譴責！

2019-04-01 15:35

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲4月7日將赴台中大甲媽祖遶境，挨批無心市政，柯今早反嗆「我的工作時間絕對比任何縣市首長都長。」不過對此，台北市議員王世堅表示，中台灣信眾瘋媽祖，柯是瘋總統，「提籃子假燒金」假借陪媽祖，作秀炒議題搭自己選總統的政治舞台；「我感覺媽祖絕對給他（柯）譴責，他那禮拜一定都會肚子痛、落屎！」

王世堅反問，柯文哲個人陪媽祖遶境關台北市政什麼事？還帶一大群助理、隨扈，可都是花人民納稅錢的公帑，假公濟私，市民還沒算帳生氣，柯這公僕今早受訪回應此事卻一副氣沖沖；殊不知，市議會4月9日開議，原來柯是跟媽祖請假，再回來跟議會報告，這是什麼樣的市長，應該向市民請假、道歉。

對於柯文哲說自己的工時比任何縣市首長都長，王世堅直呼鬼扯！並秀出幾份柯文哲訪談報導，指柯過去跟醫界說過7點上班，還跟台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩說7點半上班，還曾說過8點上班等各種版本；市長正常9點上班，大家都沒意見，但駐紮在市長室，無心市政，把市政做這麼糟，反而花時間規劃總統大計、媒體民調聲量，早來有什麼用？

王世堅也極為不滿，柯文哲推廉政公約明定在工作地點之外行程或飲宴應酬應登錄，但柯近日頻私下新光集團，還要換車、左躲右閃才碰面，心裡有鬼；他認為，柯不是找財團請益市政公事，而是一而再再而三騷擾各大企業財團，推銷柯P平安符，中國清朝末年白蓮教就是這樣啊！必須買平安符貼家門口、個人護身符，白蓮教就不會亂你家。

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