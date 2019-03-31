王世堅「柯黑語錄」太多 被網友惡搞「重金屬搖滾單曲」

2019-03-31 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王世堅時常批評市長柯文哲，衍生出許多經典的「柯黑語錄」，結果最近就有網友突發奇想，將王世堅過往批評柯文哲的語錄和片段拿來創作成歌曲，命名為《我是柯學家》，影片在網路上傳開後，許多網友都笑翻，王世堅本人看了笑說：「其實我對柯文哲已經很客氣了！」

網友創作的這首《我是柯學家》，其內容不僅直指「柯黑大魔王就是王世堅」，還有王世堅過去在議會上嘶吼、痛批柯文哲「炒議題耍嘴皮、沒有擔當」等片段，連最經典的「南北菜蟲一起串連」、「甘地是印度版的柯文哲」等等批評也都加了進去，完美呈現出「柯黑精神」，同時也讓王世堅在這首歌裡，變成超狂的重金屬搖滾樂歌手。

許多網友看到影片後都覺得好笑，紛紛留言，「又是被政治耽誤的藝人﻿」、「下了重本的電影級宇宙最強單曲﻿」、「好洗腦，聽了會怕﻿」、「這批太純了」、「我好像開始了解重金屬了」。

對此，王世堅看到影片後則認為，其實他對柯文哲已經很客氣了，都只是罵一罵，還沒有對他有什麼行動，「馬英九也好、郝龍冰也罷，以前講講講，講到不開心，預算書是摔過去的耶！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/