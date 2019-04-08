別管北京反對！孔傑榮籲駐美機構改名「台灣在美協會」

2019-04-08 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕紐約大學法學院教授、亞美法研究所共同主任授孔傑榮（Jerome Alan Cohen）出席紐約辦事處與美國外交政策研究所（FPRI）共同辦理的研討會時表示，台灣在美國的官方機構應叫做「台灣在美協會」（Taiwan Institute in America），不要管北京反對。

孔傑榮是知名中國與東亞法學專家，也是前總統馬英九、前副總統呂秀蓮的恩師，根據《中央社》報導，孔傑榮認為，美國在台灣有「美國在台協會（AIT）」，那麼台灣在美國的官方機構也應該正名為「台灣在美協會（TIA）」，他指出，美國在法律層面上較難以更動對台灣的立場，但改變做法是權宜之計，除了「正名」台灣機構，也可放寬台灣高層人士訪問美國的限制。

孔傑榮認為，美方並無意對中國挑釁，但停滯不前也不是辦法，因此必須要讓中國政府知道，他們現在對台灣所做的一切，並不會帶來他們夢寐以求的結果，美國當局對於中國政府壓制人權的做法也相當感冒，美方絕對不能夠讓中國對國家政策下指導棋。

與會出席的外交政策研究所「亞洲計畫」主任戴傑（Jacques deLisle）認為，現行的《台灣關係法》存在瑕疵，美國參眾議院最近密集提出決議案，確認對台承諾與關係維持，均代表國會不信任總統川普會依法行事，這樣的立法背景讓他感到不安。

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