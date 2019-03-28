美有望售台F-16V戰機 中國國防部跳腳：台獨是絕路

2019-03-28 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國國防部今（28）日召開每月例行記者會，發言人吳謙被問及台灣軍事高層正在美國訪問，可能會得到美方出售F-16V戰機，吳謙對此嗆聲「台獨是歷史逆流，是絕路」。

外媒問及，美方施行《台灣旅行法》，與台灣之間進行高層級別互訪行動，雙方可能將進行F-16V戰機交易案；吳謙對此先強調，兩岸同屬一中，且只有中華人民共和國才是代表中國的合法政府，「這是我回答你這個問題的前提和基礎」，吳謙接著數落美方一番。

吳謙指出，中國向來反對美方對台出售武器，也不同意雙方進行軍事交流，中方認為台灣問題屬於中國內政，美國等外來干涉無權妨礙中國核心利益與民族情感，中國與美方的政治基礎建立在「一個中國原則」，因此記者提問的內容「無異於在動搖中美關係的根基」。

吳謙提到，台灣內部有「一些人」出現「分裂謬論」，但對於中國來說，「統一是歷史大勢，是正道。台獨是歷史逆流，是絕路」，台灣與中國之間的政治基礎也是「一個中國原則」，台灣的前途只有統一一條路，若台海被煽動發生對抗、發生挾洋自重的情況，「我們將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整」。

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