中國2架殲11飛越台海中線 美智庫：劍指2020總統大選

2019-04-04 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國3月31日派出2架殲11戰機飛越海峽中線，被我國戰機驅逐，美國智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）資深研究員表示，中國嘗試在2020總統大選前，營造恐懼與壓迫感，要將台灣與全世界隔絕。

根據《自由亞洲電台》報導，研究員易思安（Ian Easton）表示，過去馬英九擔任台灣總統期間，中國曾於2015年派出軍機、軍艦在台灣周遭活動，近期內越過海峽中線的舉動，屬於共產黨長期心戰的一部分，美方對此應該要幫助台灣維護地區穩定與和平，不能夠退縮。

易思安說，就算美方受到來自中國的脅迫與恐嚇，若美方在確保台灣自衛能力的層面有所讓步，「會是一個很大的錯誤」，共產黨持續對台灣、美國施壓的原因相當明顯，就是要干擾台灣的民主選舉，想要在2020年總統大選前用淫威阻絕台灣與全世界的聯繫，台美之間應對此多加思索應對之道。

美智庫：台海中線象徵信任 中國想打破現狀

「國際評估暨戰略中心」（International Assessment and Strategy Center）資深軍事研究專家費舍爾（Richard D.Fisher）認為，台海中線向來是雙方均有承認的非官方性質、未經宣布的邊界，台灣海峽在1950年代發生空戰過後，台灣與中國均了解該條中線「是建立信任，甚至是維護和平的措施」，但現在中國想要片面打破現狀。

費舍爾補充，中國不單是想要扭轉台灣海峽的現況，甚至企圖改變全亞洲、全世界的現況，中國除了嘗試粉碎台灣的自由，「還有著摧毀全球自由的野心」。

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