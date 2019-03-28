籲「台灣駐美機構」正名 孔傑榮：兩國交流限制應鬆綁

2019-03-28 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕我「駐紐約台北經濟文化辦事處」今天（3月28日）與美國外交政策研究所聯合舉行《台灣關係法》40週年紀念研討會；受邀與會的紐約大學法學院教授、亞美法研究所共同主任授孔傑榮（Jerome Alan Cohen）在發言時呼籲，台北經濟文化辦事處應正名為「台灣經濟文化辦事處」，美國政府也應邀請台灣的領導人能訪問美國，與美國人和智庫交流。

根據《美國之音》報導，孔傑榮是知名中國與東亞法學專家，也是前總統馬英九、前副總統呂秀蓮的恩師，他在發言時指出，國務院應修改目前禁止台灣領導人來美國的規定，允許他們到美國自由交流，不僅只過境而已；美國應同意台灣的總統蔡英文訪美，與外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）、美國外交關係協會（Council on Foreign Relations, CFR）等主要的智庫進行交流。

孔傑榮強調，美國人應該多了解台灣，不准雙方交流就是限制我們的言論自由，「美國不能任由北京當局剝奪美國的言論自由以及了解台灣的權力」；邁阿密大學政治學教授金德芳（June Teufel Dreyer）也支持孔傑榮的主張，她指出日本在2016年12月時，就將日方駐台的外交機構改名為「日本台灣交流協會」。

金德芳說，我們有在台灣的外交機構「美國在台協會」，美國當然也可以有台灣在美國「對等稱呼」的機構，「這也並不牴觸美國的一中政策。」

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