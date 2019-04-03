韓國瑜公布百日民調 高市議員簡煥宗：不准你不滿意？

2019-04-03 21:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕不准你不滿意？民進黨高市議員簡煥宗對於韓國瑜百日民調，今提出強烈質疑、

簡煥宗指出，這份民調完全沒有不滿意度，根本就是報喜不報憂，難道韓市府是將非常不滿意的數字排除後，才進行滿意度的民調數字計算？呼籲市府應盡速公布完整數據，以昭公信。

簡煥宗說明，通常在進行施政滿意度調查時，一定會有非常滿意、滿意、普通、不滿意、非常不滿意等5個選項讓受訪民眾選擇，但為什麼最後韓市府只公佈滿意的部份？且近來主要政黨皆準備提名2020總統候選人，三不五時就有機構在公佈民調，但不會只公佈支持度，同時也會公佈完整的調查報告。

他強調，過去陳菊、許立明在市長任內，研考會公佈施政滿意度民調時，皆會正反並陳，如此才能謙卑面對民意進行檢討和改進；他並質疑，難不成是將非常不滿意的數字排除後，硬是拼湊出來的同溫層民調？

簡煥宗向韓國瑜喊話，希望韓市長要拿出男子漢的Guts，來面對民眾不滿意的聲音，同時也請研考會主委拿出學者的良知，不要躲在同溫層內自我感覺良好，且要求盡速公佈完整民調數據。

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