高市府公布施政百日61.3％滿意 韓國瑜：繼續往前衝

2019-04-03 17:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜就任即將滿百日，今提前公布百日施政滿意度調查結果與十大亮點政績，市長施政滿意度61.3％；韓國瑜強調民調只是參考，但他覺得永遠做的還不夠，會與團隊繼續為高雄經濟往前衝。

對於外界批評，韓國瑜指出，高雄市政府這3個多月來，「一直被很多人默默祝福，也有很多人不停公開大聲唱衰」，他覺得時間會證明一切，市府團隊努力不努力、認真不認真、效果好不好，時間久了就會看出來。

他說，「如果我們每天都以正能量來看待事情，台灣一定很不一樣」，希望不要每天都在噴口水，動輒批判，這個有什麼意義，吵來吵去沒意義的，「我們摸著良心在衝，我們真的心安理得」。

韓國瑜就職百日施政滿意度調查，市長施政滿意度61.3％，其中，對市長施政滿意原因以經濟活絡推銷產品最多、佔38.3％，市府團隊施政滿意度58.9％，市民光榮感76％，未來看好度69.4％。

主要議題調查部分，是否贊成與中國城市交流、贊成度71.2％為各議題最高，其次為推廣農漁產品滿意度達69.1％。

十大施政亮點為：農漁訂單外銷84億元、招商引資337億元、國際觀光客增加5成、道路重鋪改善106萬平方公尺、便捷交通、立體設施拆除縫合都市、空氣品質改善、籌備青年局、籌措青創基金2336萬元、打造雙語城市。

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