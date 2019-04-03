超跩！家長寫信求拒絕一國兩制 韓國瑜：別放我桌上

2019-04-03 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜先前訪問中國，引發外界「賣台」疑慮，1名媽媽對此發表「請韓市長收下我的一封信」文章，並由議員在市議會質詢現場交給韓國瑜，不料竟被他當場搖手拒收，影片曝光被網友直呼「有夠跩」。

臉書粉絲專頁「高雄歹過日」釋出影片，從中能見民進黨籍議員高閔琳、邱俊憲等人，拿著該名媽媽寫好的信件，親自走到韓國瑜面前向他表示：「市長，這是1個媽媽寫給你的信」，不料韓國瑜話還沒聽完就搖頭，接著伸出手表示拒絕之意，還向議員表達：「免，別放我桌上」。

議員們看到韓國瑜的樣子，不死心地繼續說：「給你看而已，你要不要看一下」，韓國瑜此時將目光看向旁邊，不願正視該名媽媽的信件，同時不斷搖手，議員們此時說：「市民朋友寫的信」、「真的認真的面對一下好嗎？」，韓國瑜這才不耐煩地答道：「我等一下讀」。

網友們對於韓國瑜的表現深感不滿，紛紛留言指出「要說：有位中國的媽媽寫信給市長，他立馬看！」、「我是香港人，我真的不懂高雄市民的心態，這樣一個台灣市長都可以選出來？」、「89萬高雄人選出的垃圾教訓全台灣」、「超怒，看了歸懶趴火」、「有夠官僚的嘴臉，這坐姿要不要給全國看一下」。

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完整版影片（13分鐘處）

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