外媒介紹《中天》「觀眾見到韓國瑜時間比親人還多」

2019-03-29 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕《中天新聞台》的2則韓國瑜「造神」新聞，最近被國家通訊傳播委員會（NCC）共開罰100萬元，事件紅到海外，海外媒體對此酸度爆表，諷刺說，打開中天電視台「那你見韓國瑜的時間，可能比你身邊的親人更要多」。

《自由亞洲粵語》今晚（29）7點39分在臉書粉絲專頁貼出影片新聞報導，貼文標題稱「台灣電視台造神運動遠超中國央視」，報導指出，「如果你家裡一整天開著中天或者東森這兩個新聞台，那你見韓國瑜的時間，可能比你身邊的親人更要多」。

報導提到，台灣晚間黃金時段新聞，《中天新聞台》播出韓國瑜相關新聞的比率高達64％，《東森新聞台》則是有40％，實際訪問台灣民眾，有計程車司機認為，「你想想看一直看這個，作為一個正常的人他都不會喜歡，就像你吃一樣菜，天天叫他吃這樣菜他怎麼會爽」。

報導補充，近來台灣大學學生發起學生餐廳不看《中天新聞台》運動，不少台大學生認為韓國瑜受報導的頻率「真的很誇張」、「我感覺是在政治炒作」，贊成這項運動的學生表示，「不同台可能會有一些不同的見解」、「新聞頻道如果品質差的話那就不要看」。

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