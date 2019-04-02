受害者現身說法？謝龍介：藍營靠一個韓國瑜穩死的

2019-04-02 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕謝龍介在2019年立委補選戰前，找來高雄市長韓國瑜助選最後落敗，他最近公開表示，中國國民黨「不要再喇低賽了」、「靠一個韓國瑜是穩死的啦」，此番言論被網友笑道「受害者現身說法」。

根據《民視新聞台》報導，謝龍介最近替有意參選國民黨立委初選的彰化縣議員張瀚天站台時指稱，國民黨靠韓國瑜想求生是「穩死的」，因此不能夠再「喇低賽了」，他還對台下黨員直言，「對手民進黨不是軟腳蝦啦，不是你們想的那樣啦，說『他們民調現在很差所以穩妥的啦』。」

謝龍介提到，他今年競選立委補選時，「聲勢已經很好了，你知道嗎」，他相當努力、勤奮地從山頂上打拚到海邊，但最後還是沒有辦法，無法阻止贏面被對手「夾去」，這席話一說出口立刻引發台下黨員與參選人張瀚天一陣哄堂大笑。

網友們認為謝龍介的言論「難得中肯」，紛紛留言指出「之前不是跟韓X瑜超麻吉的嗎？沒選上就立刻過河拆橋」、「受害者現身說法」、「國民黨特產就是網內互打免費」、「難道還要靠你」、「活生生血淋淋的例子，又是國民黨內鬨開始」、「他親身經歷，肺腑之言」、「受害者現身說法」。

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