謝龍介敗選後彰化站台 要告賴清德、陳水扁、中監典獄長

2019-03-29 11:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕2019立委補選台南第2選區落選人謝龍介，今天在彰化市出席縣議員張瀚天宣布加入國民黨立委初選活動時，他左捧張瀚天是好人才，留在地方問政可惜，應進軍立法院造福地方；右連轟前總統陳水扁父子和前行政院長賴清德。他表明下週將控告保外就醫的陳水扁和助選的賴清德違反選罷法、控告中監典獄長失職圖利。

謝龍介台上助講和會後受訪火力全開，除了講明自己和張瀚天私交深厚，推薦張瀚天是農家子弟「艱苦人」出身，逆境拚出頭現在要回饋基層，請鄉親支持，隨後砲口對準民進黨，抨擊立委補選民進黨使出綁樁、利用行政資源政策買票，下週一或下週二他將到地檢署按鈴控告。

謝龍介並用手機亮出陳水扁與立委郭國文、市長黃偉哲等人合照，以此表明他認為陳水扁在立委補選戰中替郭國文助選，他還用「開查某」粗俗字眼罵陳水扁的兒子陳致中，指責台灣的價值被陳水扁父子混淆了，要陳水扁請總統蔡英文給予特赦，不然就安分保外就醫，不要隨便趴趴走。

連日來謝龍介連番抨擊民進黨的言論，被外界解讀成「輸不起！」對此，謝龍介反駁指出，他承認敗選也接受事實，並強調控告不是為了個人，而是為了捍衛台灣民主法治的制度。

謝龍介說，台灣是民主法治的國家，若可以不遵守嘴巴講法治就是騙人，台灣跟「大陸」差異在於台灣法治已經走到非常成熟的程度，可是，立委補選期間，郭國文文宣和陳水扁助講「民進黨只剩下最後一口氣」的影片，在他看來違反選罷法規定，若將來陳水扁再到彰化助選，張瀚天也會面臨到同樣的問題。

宣布角逐立委初選的張瀚天懇請鄉親支持他更上一層樓，給他機會在黨內初選中勝出，取得參選明年立委選舉的門票，現場凍蒜聲喊得宏亮，場面熱鬧滾滾。

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